سياسة
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أردوغان: انتشار S-400 في تركيا سيكتمل بحلول أبريل/نيسان 2020
أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها في إسطنبول، الاثنين، بمناسبة الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، إنه من المتوقع انتشار منظومة الدفاع الصاروخي S-400 بالكامل بحلول أبريل/نيسان 2020.
أردوغان: انتشار S-400 في تركيا سيكتمل بحلول أبريل/نيسان 2020
الرئيس التركي تحدث أثناء الاحتفال بالذكرى الثالثة لفشل الانقلاب العسكري / AA
15 يوليو 2019

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه من المتوقع انتشار منظومة الدفاع الصاروخي S-400 بالكامل بحلول أبريل/نيسان 2020.

وأكد أردوغان في كلمة ألقاها بمدينة إسطنبول بمناسبة الذكرى الثالثة للمحاولة الانقلابية الفاشلة، أن الهدف من شراء تركيا المنظومة الروسية دفاعي وليس هجومياً.

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، في وقت سابق من الاثنين، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان "يستمر شحن معدات منظومة S-400، وفي هذا الإطار هبطت طائرة تاسعة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة".

ووصلت، الجمعة، أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة، وفقاً لوزارة الدفاع. وتعد منظومة S-400 واحدة من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم حالياً.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي تم تطويرها في تسعينيات القرن الماضي.

وكانت أنقرة قد قررت في 2017، شراء منظومة S-400 الصاروخية من روسيا، بعد تعثر جهودها المطولة لشراء أنظمة الدفاع الجوية باتريوت من الولايات المتحدة، وتزعم واشنطن أن المنظومة الروسية ستشكّل خطراً على أنظمة الناتو، وهو ما تنفيه أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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