أعلنت هولندا، الاثنين، أنها ستدرس طلباً من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تقديم دعم عسكري لحماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك إن حكومة بلاده ستعمل على تقييم الطلب حتى منتصف سبتمبر/أيلول المقبل، قبل أن تتخذ قراراً بهذا الشأن.

وأوضح بلوك في تصريحات إعلامية، أن عملية التقييم ستعتمد على المعدات العسكرية اللازمة، وعلى المخاطر الأمنية الإجمالية للعملية.

وتابع "سنستغل فترة الصيف كي نحدد شكل وطبيعة القرار الذي سنتوصل إليه".

وتسعى الدول الأوروبية إلى تخفيض التصعيد في منطقة الخليج بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؛ إذ تطالب هذه الدول طهران بالالتزام بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع عدد من دول العالم في 2015، على الرغم من انسحاب واشنطن منه من طرف واحد قبل أكثر من عام، وإعادة فرض عقوبات على طهران.