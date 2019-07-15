قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إنه "طالما لدى تركيا مؤسسات تدافع عن مكتسبات الديمقراطية التركية باستماتة فلن يستطيع أحد تركيع الشعب التركي".

وتابع الرئيس التركي في خطابه خلال افتتاح مبنى جديد لمديرية الأمن في العاصمة أنقرة في الذكرى الثالثة لإفشال محاولة الانقلاب في تركيا، "لن تجرؤ أيّة قوة أبداً على القيام بمحاولة مشابهة لـ15 يوليو 2016 ما دام جنودنا وشرطتنا واستخباراتنا مخلصين لشعبنا ودولتنا".

وأكد أردوغان على أن "تركيا لن تسمح لأي تنظيم إرهابي بإعاقة البلاد عن تحقيق أهدافها" وتابع "سنقوم بإصدار حزمة من القوانين من أجل تحقيق هذه الأهداف".

وقال أردوغان إن تركيا اتخذت التدابير اللازمة لعدم تكرار محاولات الانقلاب، وتابع بأن "تنظيم كولن والقوى الداعمة له، سواء الداخلية منها أو الخارجية، كانوا يسعون لتدبير مؤامرات ضد تركيا، وقد أفشلنا هذه المؤامرات واحدة تلو الأخرى، وألقينا القبض على عناصر التنظيم ومن ينتمي لهم في القوات المسلحة التركية وقوات الأمن الداخلي، وأخرجناهم من مؤسساتنا ودوائرها، ثم قمنا بتعيين عناصر جديدة من مواطنينا الشرفاء".

وفي حديثه عن شهداء الخامس عشر من تموز/يوليو، قال أردوغان "هؤلاء ضحوا بأغلى ما يملكونه في هذه الحياة مقابل أن تعيش هذه الدولة حرة، ونحن نقوم بكل ما يلزم لرفع شأن البلاد لتُحلق في جميع المراتب العليا".

وأشار الرئيس التركي إلى أن "البلاد وصلت إلى مرحلة أكثر قوةً مما كانت عليه قبل ليلة الخامس عشر من تموز/يوليو قبل ثلاث سنوات"، وأضاف "ربما ارتكبنا أخطاء سابقاً ولكننا اتخذنا التدابير اللازمة حتى لا نقع في هذه الأخطاء مرة أخرى، واتخذنا التدابير اللازمة لعدم السماح لهذه العناصر أن تحيك مؤامرة مشابهة لما وقع في تلك الليلة".

وأكد أردوغان على أهمية دور الشعوب في دحر مثل تلك المؤامرات، قائلاً "مواطنونا يتمتعون بفراسة وذكاء كبير تؤهلهم للقضاء على مثل هذه التنظيمات".

وتابع في حديثه بالعاصمة أنقرة "نعلم جيداً أنه لا قوة قادرة على دحر قوة الشعب في أيّة دولة كانت".

وأشار الرئيس التركي إلى أنه من أجل تحقيق الأهداف التي تصبو إليها البلاد، فإن "الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي سيكون هو البنية التحتية لتحقيق أهداف هذه الدولة، وذلك للتخلص من البيروقراطية".

وأكد الرئيس التركي أن البلاد وصلت لمرحلة أقوى مما سبق وستكتب اسمها بأحرف من ذهب في القطاعات المختلفة وتحديداً قطاع الصناعات الدفاعية، مشيراً إلى التعاون التركي الروسي في استلام أنقرة منظومة صواريخ S-400.

وأضاف "وصلت اليوم الطائرة الثامنة وأفرغت شحنتها العسكرية من صواريخ S-400 في أنقرة"، مشيراً إلى أن التعاون بين البلدين مستمر لتطوير تلك المنظومة.

وتشهد تركيا سلسلة من الفعاليات في الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة، أبرزها زيارة أردوغان نصب شهداء 15 تموز في أنقرة وعقد البرلمان التركي جلسة إحياء للذكرى.

ويُحيِي الشعب التركي، الاثنين، الذكرى الثالثة لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في الخامس عشر من يوليو/تموز 2016، والتي نفّذَتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم فتح الله كولن الإرهابي.

وأُُعلِنَ الخامس عشر من يوليو/تموز من كل عام يوماً للديمقراطية والوحدة الوطنية في تركيا، يخلّد شهداء المحاولة الانقلابية.