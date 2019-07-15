أعلنت السلطات السودانية، الاثنين، مقتل مواطن وعنصر من قوات الدعم السريع في أحداث مدينة السوكي بولاية سنار جنوب شرقي البلاد، الأحد، نافية حدوث اشتباكات بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع التابعة للجيش.

جاء ذلك في تصريحات لوالي ولاية سنار المكلف أحمد صالح أحمد، حسب وكالة أنباء السودان الرسمية.

وقال الوالي"استشهد مواطن ونظامي من قوات الدعم السريع، وأصيب 5 مواطنين، وهنالك إصابة واحدة من الدعم السريع".

وأوضح أحمد، حسب الوكالة الرسمية، أن الاحداث جاءت نتيجة لتحرك مواطني السوكي، الأحد، نحو مكتب جهاز الأمن الذي تحرسه قوات الدعم السريع.

وأضاف أن "حدوث المناوشات أدّى إلى إطلاق أعيرة نارية من جانب القوات التي تحرس مكاتب الأمن، ما نتج عنه استشهاد شخصين من الطرفين وإصابة آخرين".

وأشار إلى أن الحياة عادت لطبيعتها في السوكي وكل الأوضاع تحت السيطرة، كما لفت إلى مغادرة المصابين المستشفيات.

وكان تجمع المهنيين السودانيين حمّل، الأحد، السلطات المسؤولية عن مقتل مواطن وإصابة 7 آخرين، على أيدي ما سمّاها "مليشيات" في مدينة السوكي بولاية سنار.

وقال حزب المؤتمر السوداني المعارض، الأحد في بيان، إن "مواطنين خرجوا في مظاهرات بمدينة السوكي، منددين بالأفعال القمعية، التي حدثت السبت من ضرب بالسياط، إلا أن قوات الدعم السريع أطلقت الأعيرة النارية، فسقط شهيد وجرحى".

وتشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.

وعزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية قبل أن تتخذ طابعاً سياسياً.