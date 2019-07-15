سياسة
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انتقادات حادّة لترمب بعد تغريداته ضد نساء في الكونغرس
تَعرَّض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لعاصفة من الانتقادات، بعد مهاجمته الأحد، برلمانيات ديمقراطيات في الكونغرس من عرقيات مختلفة، ووصفه لهن بأنهن مولودات في الخارج و"يُثِرن المشكلات".
انتقادات حادّة لترمب بعد تغريداته ضد نساء في الكونغرس
ترمب طالبَ عضوات الكونغرس بالعودة إلى "الأماكن المنهارة والموبوءة بالجريمة التي قدِمْن منها" / AP
15 يوليو 2019

واجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عاصفة انتقادات بعد سلسلة تغريدات هاجم فيها برلمانيات ديمقراطيات في الكونغرس من عرقيات مختلفة، ووصفهن بأنهن مولودات في الخارج و"يُثِرن المشكلات".

وبينما لم يذكر ترمب في تغريداته أسماء محددة، ذكرت وكالة أنباء أسوشيتد برس أنه كان يشير إلى ألكساندريا أوساسيو كورتيز، من نيويورك، والنائبتين المسلمتين إلهان عمر من مينيسوتا، ورشيدة طليب من ميشيغان، وآيانا بريسلي من ماساتشوستس.

وانتقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تغريدات ترمب قائلة إن "الرئيس لا يريد جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، بل يريد جعل أمريكا بيضاء مرة أخرى"، وأضافت "إن تنوعنا مصدر قوتنا، ووحدتنا هي قوتنا".

كما نشرت رشيدة طليب تغريدة عبر حسابها على تويتر دعت فيها إلى عزل ترمب، وقالت "إن آيديولوجيته الخطيرة هي الأزمة في حد ذاتها؛ يجب عزله".

من جانبها، وصفت إلهان عمر الرئيسَ الأمريكي عبر حسابها على تويتر بأنه "الرئيس الأسوأ والأكثر فساداً والأقل كفاءة على الإطلاق"، وأضافت "إنك غاضب لأن أشخاصاً مثلنا يعملون في الكونغرس ويحاربون أجندتك المليئة بالكراهية".

كما كتبت النائبة أوكاسيو كورتيز عبر تويتر "أنت غاضب لأنه لا يمكنك تصور أمريكا التي تضمّنا. أنت تعتمد على أمريكا المخيفة".

بدوره، اتهم بيرني ساندرز، الذي يسعى للترشح للرئاسة، ترمب بالعنصرية، وأضاف عبر حسابه على تويتر "يجب أن نتحد جميعاً من أجل العدالة وكرامة الجميع".

وكان ترمب طالبَ في تغريداته عضوات الكونغرس المشار إليهن دون تسميتهن، بعودتهن إلى "الأماكن المنهارة والموبوءة بالجريمة التي قدمن منها"، متجاهلاً حقيقة أن هؤلاء النساء مواطنات أمريكيات.

وقال ترمب "من الغريب أن نرى الآن عضوات الكونغرس الديمقراطيات (التقدميات)، اللواتي جئن أصلاً من بلدان تعتبر حكوماتها كارثة كاملة وشاملة، والأسوأ والأكثر فساداً وغير كفؤة في أي مكان في العالم (إذا كان لديهم حتى حكومة عاملة على الإطلاق)".

وأضاف "في الوقت نفسه يخبرن شعب الولايات المتحدة أعظم وأقوى أمة على وجه الأرض، بشراسة كيف تتم إدارة حكومتنا"، وتابع "لماذا لا يعدن ويساعدن في إصلاح الأماكن المنهارة تماماً والموبوءة بالجريمة التي جئن منها. ثم يعدن ليوضحن لنا كيف تم ذلك".

واختتم قائلاً "تحتاج هذه الأماكن إلى مساعدتكن بشدة، ولا يمكن أن تتركوها بسرعة كافية. أنا متأكد من أن نانسي بيلوسي (رئيسة مجلس النواب) ستكون سعيدة للغاية لوضع ترتيبات السفر المجانية بسرعة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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