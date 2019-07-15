سياسة
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الاتحاد الأوروبي يبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
قالت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الاثنين، إنّ وزراء خارجية دول الاتحاد، سيبحثون اليوم سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، وأضافت أنّ على الدول الأوروبية "إرساء جميع الإجراءات الممكنة التي تضمن التزام إيران الاتفاق النووي".
الاتحاد الأوروبي يبحث سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران
موغيريني: على الدول الأوروبية إرساء الإجراءات التي تضمن التزام إيران الاتفاق النووي / AA
15 يوليو 2019

أعلنت منسقة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين، أنّ وزراء خارجية دول الاتحاد سيبحثون اليوم سبل الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لموغيريني، قُبيل مشاركتها في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي وصفته بأنه سيكون "الأطول منذ 5 سنوات".

وقالت "سنبحث في بداية اجتماعنا كيف سنتمكن من خلال مشاوراتنا والتنسيق مع الدول الأعضاء وشركائنا الدوليين من الحفاظ على الاتفاق النووي مع طهران".

وأضافت أنّ على الدول الأوروبية "إرساء جميع الإجراءات الممكنة التي تضمن التزام إيران الاتفاق النووي".

من جهته، شدد وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت، على ضرورة أن تتخذ دول الاتحاد الأوروبي موقفاً سريعاً يضمن الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح في تصريحات صحفية قبل مشاركته في الاجتماع الوزاري في بروكسل، أنّ "إيران لا يزال أمامها عام كامل حتى تتمكن من إنتاج قنبلة نووية، لكن لإبقاء الاتفاق النووي على قيد الحياة فرصة صغيرة".

كما أشار إلى أنّ الاتفاق النووي لم "ينتهِ بعد"، لكنه حذّر قائلاً "إذا حصلت إيران على أسلحة نووية فسيصبح الوضع خطراً جداً".

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم الملف الإيراني، على خلفية التصعيد المستمر في مياه الخليج، وتهديدات إيران باستمرار تجاوز الحد المسموح بموجب الاتفاق النووي من اليورانيوم المخصَّب.

وجدّدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الأحد، "التزامها" الاتفاق النووي الإيراني، معربة عن "انزعاجها الشديد من هجمات وقعت في مياه الخليج وأماكن أخرى ومن الوضع المتدهور للأمن في المنطقة".

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، إثر تخفيض طهران بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي متعدد الأطراف، المبرم في 2015.

واتخذت طهران تلك الخطوة مع مرور عام على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، وفرض عقوبات مشددة على طهران، لإجبارها على إعادة التفاوض بشأن برنامجها النووي، إضافة إلى برنامجها الصاروخي.

كما تتهم دول خليجية في مقدمتها السعودية، إيران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية، وهو ما نفته طهران، وعرضت توقيع اتفاقية "عدم اعتداء" مع دول الخليج.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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