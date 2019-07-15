سياسة
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مؤسسات: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2759 فلسطينياً منذ بداية 2019
قالت مؤسسات تُعنى بحقوق الأسرى الفلسطينيين إن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2759 فلسطينياً منذ مطلع العام الحالي، وأشارت إلى أن الاعتقالات تمّت في القدس والضفة الغربية.
مؤسسات: الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 2759 فلسطينياً منذ بداية 2019
الاحتلال اعتقل 2759 فلسطينياً منذ بداية العام الجاري / AA
15 يوليو 2019

اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي 2759 فلسطينياً منذ بداية عام 2019، حسب مؤسسات تُعنى بقضايا الأسرى الفلسطينيين.

وقالت مؤسسات نادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، وهيئة شؤون الأسرى، في بيان صحفي مشترك، إن بين المعتقلين 446 طفلاً، و76 سيدة.

ولفت البيان إلى أن الاعتقالات تمّت في مختلف مدن وبلدات الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس وقطاع غزة.

وأشار البيان إلى أن عدداً من المعتقلين أُفرِجَ عنهم بعد فترة قصيرة دون محاكمة.

وبلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، حتّى نهاية يونيو/حزيران نحو 5500، منهم 43 سيدة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلاً، والمعتقلين الإداريين قرابة 500، حسب البيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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