سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير خارجية بريطانيا: أمام إيران عام لإنتاج قنبلة نووية
قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت إن الوقت لا يزال متاحاً لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، لافتاً إلى أنه "لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية... لكن فرصة إبقاء الاتفاق على قيد الحياة ضئيلة".
وزير خارجية بريطانيا: أمام إيران عام لإنتاج قنبلة نووية
هنت: الوقت لا يزال متاحا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني / AP
15 يوليو 2019

قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هنت اليوم الاثنين، إن الوقت لا يزال متاحاً لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، مضيفاً أن بلاده لا تتفق مع الولايات المتحدة، وهي أقرب حلفائها، في طريقة تعاملها مع الأزمة الإيرانية.

وقال هنت للصحفيين لدى وصوله إلى اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل "لا يزال أمام إيران عام كامل لإنتاج قنبلة نووية... لكن فرصة إبقاء الاتفاق على قيد الحياة ضئيلة".

والأحد أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن ترفع العقوبات التي فرضتها على طهران وتعود للاتفاق النووي الذي انسحبت منه العام الماضي.

وقال روحاني في خطاب أذاعه التليفزيون الرسمي "نؤمن دائماً بالمحادثات، إن رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا للاتفاق فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة اليوم والآن وفي أي مكان". وشدّد الرئيس الإيراني على أن صبر بلاده حيال الموقف الأمريكي الرافض للاتفاق لن يكون بلا نهاية.

وقبل أكثر من عام انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عقوبات على الأخيرة، مما تسبب في تصاعد التوتر في المنطقة، وسط تهديدات إيرانية بالعمل على وقف صادرات الخليج النفطية والتحرُّر من التزاماتها النووية تدريجياً.

واتهمت الولايات المتحدة ودول خليجية إيران باستهداف ناقلتَي نفط قرب هرمز، في يونيو/حزيران الماضي، ومحطتين لضخّ الخام في السعودية قبل ذلك بأقل من شهر، فضلاً عن دعم جماعة الحوثي في اليمن، وتنفي طهران كل هذه الاتهامات.

وأُبرِمَ الاتفاق النووي عام 2015 بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، ورُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبرت الاتفاق "سيئاً"، وخرجت منه بهدف التفاوض على صيغة جديدة بقيود أكبر، تشمل البرامج الصاروخية والتدخلات الإقليمية لإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us