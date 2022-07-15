منذ فشل المحاولة الانقلابية التي وقعت عام 2016، أصبح يوم الخامس عشر من يوليو/تموز أحد أهم المحطات في تاريخ تركيا المعاصر، الذي خلد انتصار الإرادة الشعبية والديمقراطية.

تحاكي هذه الصور الملحمة التي واجه فيها الشعب التركي مصيره من أجل مستقبل وطنه.

تعتبر لحظة تجمع الناس في جسر البسفور سابقاً الذي يربط الشق الآسيوي بالأوروبي في مدينة إسطنبول لحظة فارقة في ليلة 15يوليو/تموز 2016، حيث واجهت الحشود الانقلابيين ودارت اشتباكات قوية خلّفَت عشرات الشهداء ليتحول اسمه بعد ذلك إلى جسر "شهداء 15 تموز".

خلدت هذه الصورة الشهيد أحمد إزجي الذي أراد الوقوف أمام دبابات المنقلبين بجسده، إلا أن دقائق بعد التقاطها كانت كفيلة لتكون مشهده الأخير، إثر إطلاق النار عليه من الدبابات.

التُقطَت هذه الصورة في ساحة تقسيم بمدينة إسطنبول، تجسّد شرطياً بملابس مدنية يقاوم الانقلاب من خلال حمل سلاح الجندي، إذ أظهرت موقف جميع شرائح الشعب من محاولة الانقلاب في 15 يوليو/تموز.

تجسد هذه الصورة وقوف المواطنين حُماة للمقرات الحكومة والرسمية التابعة للدولة، إذ التُقطَت أمام أحد المقرات الرسمية في مدينة إسطنبول بعد منع الانقلابيين دخولها.

كان الأمر الحاسم الذي لم يحسب حسابه مدبرو الانقلاب هو مقاومة الشعب التركي، يظهر هنا مواطن مدني واقفاً أمام الدبابة من أجل منعها دخول مطار أتاتورك الدولي الذي شهد معركة قوية بين المنقلبين والقوات المدافعة عن الشرعية.

شكّل نزول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أتاتورك بعد ساعات من تحليقه في السماء اللحظة الأولى للانتصار على الانقلاب، إذ عكست هذه اللحظة سيطرة الشعب والأمن التركي على المطار الذي يُعتبر أهم منشآت البلاد الحيوية.

واصل آلاف الناس تجمعهم فوق جسر البسفور من أجل صد الانقلابيين ومنعهم التقدم، وبعد ساعات من المقاومة نجحت الإرادة الشعبية في الانتصار، ومع ساعات الصبح الأولى بدأت مظاهر الاحتفال تطغى على المشهد.

بدأت المساجد الدعوة لصلاة الجنازة في كامل تركيا على روح شهداء 15 يوليو/تموز، الذين بلغ عددهم 251 شهيداً وأصبحت صورهم وأسماؤهم تزيّن كل شوارع البلاد.

بعد أسابيع من الاحتفالات في كل شوارع تركيا دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى لقاء عامّ يضمّ الزعماء السياسيين في البلاد، حضره كل من زعيم الحركة القومية دولت باهتشلي وزعيم الحزب الجمهوري كمال قلجدار أوغلو وسط ملايين الناس لتحتفل تركيا بانتصار ديمقراطيتها وشعبها.