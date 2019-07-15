سياسة
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طائرة روسية ثامنة تحمل أجزاء من منظومة S-400 الدفاعية إلى تركيا
وصلت طائرة روسية ثامنة تحمل أجزاءً من منظومة S-400 إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة أنقرة.
طائرة روسية ثامنة تحمل أجزاء من منظومة S-400 الدفاعية إلى تركيا
وزارة الدفاع التركية أعلنت وصول طائرة ثامنة تحمل أجزاءً من المنظومة الدفاعية إلى البلاد  / AA
15 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الدفاعية الروسية إلى البلاد، لليوم الرابع على التوالي.

وقالت الوزارة في بيان "يستمر شحن معدات منظومة S-400، وفي هذا الإطار هبطت طائرة ثامنة في قاعدة مرتد الجوية بالعاصمة أنقرة".

وكانت وزارة الدفاع التركية أعلنت، الجمعة، وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى أنقرة.

وتعد منظومة S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم حاليّاً.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتُعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي طُوّرَت في تسعينيات القرن الماضي.

وصُمّمت المنظومة لتدمير الطائرات والصواريخ الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية، وأهدافاً تفوق سرعتها سرعة الصوت، كما أنها قادرة على تدمير عدة أهداف في آن واحد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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