سياسة
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الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا
أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، وتضمنت القافلة التي وصلت إلى قضاء جيلان بينار التي وصلت وسط تدابير أمنية مشددة، دبابات ومدافع وذخائر لأسلحة متنوعة.
الجيش التركي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا
تعزيزات تركية تصل إلى المناطق الحدودية مع سوريا / AA
15 يوليو 2019

وصلت تعزيزات عسكرية جديدة الاثنين، إلى الوحدات التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا، بهدف دعم الوحدات العسكرية المتمركزة هناك.

وذكرت مصادر عسكرية لوكالة الأناضول، أن قافلة من 15 شاحنة وصلت إلى قضاء جيلان بينار المحاذي للحدود السورية.

وتضمنت القافلة التي وصلت إلى القضاء وسط تدابير أمنية مشددة، دبابات ومدافع وذخائر لأسلحة متنوعة.

وكان الجيش التركي أرسل الأحد، قافلة عسكرية محمَّلة بالمدافع والدبابات، إلى قيادة فجوج الحدود الثالثة، بولاية شانلي أورفا جنوب شرقي البلاد، وعقب الإجراءات المتبعة في القيادة انتلقت التعزيزات إلى الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود مع سوريا.

وفي ولاية غازي عنتاب جنوبي البلاد، وصلت قافلة محمَّلة بالمدافع والدبابات والمعدات العسكرية إلى الولاية برفقة عناصر من الشرطة والدرك، وتوجهت على الفور إلى الوحدات العسكرية المنتشرة في الشريط الحدودي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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