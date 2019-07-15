تَسلَّم زعيم قبرص الجنوبية نيكولاس أنستسياديس رسالة من رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، تحمل اقتراحاً لتأسيس لجنة مشتركة لدراسة موضوع الموارد الهيدروكربونية.

وقالت وسائل الإعلام في قبرص الرومية، إن أنستسياديس استقبل الأحد، منسق بعثة النوايا الحسنة التابعة للأمم المتحدة بقبرص سيرجي إيلاريونوف، وتَسلَّم منه الرسالة التي كان أقينجي سلّمها له السبت.

ودعا أنستسياديس إلى اجتماع يوم الثلاثاء للجنة الرؤساء، المكونة من رؤساء الأحزاب بقبرص الجنوبية، لمناقشة المقترح الذي تَقدَّم به أقينجي في الرسالة.

ويهدف مقترح أقينجي إلى تشكيل لجنة مشتركة لدراسة مسألة الموارد الهيدروكربونية، وإلى تحويل المسألة من محل للتوتر والنزاع إلى مجال للتعاون المثمر.

والسبت أعلنت وزارة الخارجية التركية ترحيبها بمقترح أقينجي، وأعربت عن دعمها الكامل له، ودعت جميع الأطراف المعنية بما في ذلك الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبلدان الضامنة إلى دعمه.

وقال بيان صادر عن الوزارة إن المقترح ينصّ على تعاون شِطرَي قبرص باعتبارهما شريكَين في الجزيرة، بخصوص الاستفادة المتزامنة من مصادر الطاقة التي يمتلكان حقوقاً متساوية فيها.

وتعتبر تركيا أن عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط هي حق سيادي لأنقرة وحماية لحقوق القبارصة الأتراك الذين تحاول قبرص الجنوبية حرمانهم من حقوقهم الطبيعية، فيما تعارض قبرص الجنوبية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال التنقيب التركية.