سياسة
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الجيش التركي يدمر مواقع لتنظيم PKK الإرهابي شماليّ العراق
شنّت القوات التركية هجوماً واسعاً على مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي، في إطار عملية "المخلب-2" المستمرة شمالي العراق، واستهدفت مخابئ وتحصينات ومغارات للتنظيم الإرهابي.
الجيش التركي يدمر مواقع لتنظيم PKK الإرهابي شماليّ العراق
مروحيات "أتاك" الهجومية محلية الصنع، دمّرت أهدافاً للتنظيم الإرهابي / AA
15 يوليو 2019

دمّرت قوات تركية الأحد، مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي، في إطار عملية "المخلب-2" المستمرة شماليّ العراق.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان، إن القوات المشاركة في العملية استهدفت مخابئ وتحصينات ومغارات للتنظيم الإرهابي.

وأوضحت أن تلك المواقع كانت تضمّ أسلحة وذخائر ومتفجرات ومسلتزمات للإرهابيين، مؤكّدة تدميرها بالكامل.

وفي بيان منفصل قالت الوزارة إن مروحيات "أتاك" الهجومية، محلية الصنع، دمّرت أهدافاً للتنظيم بالمنطقة ذاتها.

كما نشرت عبر تويتر مشاهد لقوات كوماندوز تركية في أثناء تدميرها أهدافاً لتنظيم PKK الإرهابي، وتفكيكها ألغاماً ومتفجرات.

ومساء الجمعة انطلقت عملية "المخلب-2" ضد إرهابيي التنظيم شمالي العراق، بمشاركة فرق من الكوماندوز. ويُشار إلى أن المرحلة الأولى من العملية انطلقت في 27 مايو/أيار الماضي.

ودأبت قوات الأمن وقوات الجيش التركيتان على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، ردّاً على هجمات إرهابية لا تميز بين الأهداف المدنية والحكومية والعسكرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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