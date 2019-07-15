سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 15 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 15 يوليو/تموز 2019
أردوغان أكد أن تركيا لم تشترِِ منظومة S-400 استعداداً للحرب بل لحماية السلام وأمنها القومي / AA
15 يوليو 2019

أهم الأحداث:

أردوغان يؤكد أن تركيا لم تشترِ منظومة S-400 بهدف الاستعداد للحرب بل لحماية السلام وأمنها القومي، وتجمُّع المهنيين السودانيين يحمّل السلطات مسؤولية أحداث السوكي.

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        أردوغان: لم نشترِ S-400 لنستعدّ للحرب بل لحماية السلام

          قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لم تشترِ منظومة S-400 لتستعد للحرب، بل لحماية السلام وأمنها القومي. جاء ذلك في كلمة لأردوغان خلال استقباله رؤساء تحرير مؤسسات إعلامية تركية في مدينة إسطنبول. [TRT عربي]

          وأكد أردوغان أن تركيا ستتسلّم كامل منظومة S-400 بحلول أبريل/نيسان 2020، موضحاً أن الجيش التركي سيكون المتحكم الفعلي بشكل كامل في المنظومة الدفاعية الروسية. [الأناضول]

          واعتبر الرئيس التركي اتفاقية شراء بلاده منظومة S-400 من روسيا أهم اتفاقية في تاريخ تركيا، موضحاً أن الاتفاقية تتضمن الإنتاج المشترك مع روسيا. [TRT عربي]

          تجمُّع المهنيين السودانيين يحمّل السلطات مسؤولية أحداث السوكي

            حمّل تجمع المهنيين السودانيين الأحد، السلطات مسؤولية ما وقع في مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد من أحداث دامية، عقب سقوط قتيل وإصابة آخرين. وقال التجمع المعارض في بيان "تواجه مدينة السوكي بولاية سنار أحداثاً دامية وقد تتحول إلى مجزرة حقيقية". [TRT عربي]

            وأضاف "نحمّل السلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم كامل المسؤولية عما جرى ويجري في مدينة السوكي". [الأناضول]

            وكان شهود عيان قالوا، في وقت سابق الأحد، إن قوات الأمن المدعومة من المجلس العسكري الحاكم في السودان أطلقت النار على محتجين في مدينة السوكي بولاية سنار بجنوب شرق البلاد الأحد، فيما ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية المنتمية إلى المعارضة أن شخصاً قُتل برصاصة في رأسه. [رويترز]

            مصدر:TRT عربي
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