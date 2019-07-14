سياسة
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واشنطن تمنح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع بالأمم المتحدة هذا الأسبوع
نقلت وكالة رويترز عن مصدرين مطلعين، الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية منحت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع.
واشنطن تمنح ظريف تأشيرة لحضور اجتماع بالأمم المتحدة هذا الأسبوع
الولايات المتحدة تمنح وزير الخارجية الإيراني تأشيرة لحضور اجتماع في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وفقاً لمصادر مطلعة / AA
14 يوليو 2019

قال مصدران مُطّلعان، الأحد، إن الولايات المتحدة منحت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تأشيرة لحضور اجتماع في مقر الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع، وأضافا أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو صدّق على القرار، وفقاً لرويترز.

ولو لم يوافق بومبيو على منح ظريف تأشيرة سفر، لاعتُبر ذلك مؤشراً على سعي الولايات المتحدة لزيادة عزلة الجمهورية الإسلامية ولربما أغلِق الباب أمام أي مسعى دبلوماسي.

وزاد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران خلال الشهور الماضية بعد قرار أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بهدف وقف صادرات النفط الإيرانية؛ بسبب مخاوف من برامج إيران النووية والصاروخية ومن أنشطتها في المنطقة.

ومنذ اتخاذ ذلك القرار، حدثت واقعتا هجوم على ناقلات في الخليج حمّلت واشنطن طهرانَ مسؤوليتهما الأمر الذي نفته طهران. كما أسقطت إيران طائرة أمريكية مُسيّرة، ما دفع الولايات المتحدة لاتخاذ قرار بشن ضربة جوية رداً على ذلك، إلا أن الرئيس الأمريكي تراجع عن القرار لاحقاً على نحو مفاجئ.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، في 24 يونيو/حزيران الماضي، إن عقوبات أمريكية ستصدر بحق ظريف خلال أيام، في إعلان غير معتاد من الولايات المتحدة التي تحرص على إعلان مثل هذه القرارات على نحو مفاجئ حتى تمنع المستهدفين من تحويل أصولهم بعيداً عن السلطة القضائية للولايات المتحدة.

وقالت مصادر مُطلعة لرويترز إن واشنطن قررت تأجيل إدراج ظريف على قائمتها السوداء في الوقت الحالي.

وقالت البعثة الدبلوماسية لإيران في الأمم المتحدة إن ظريف وصل بالفعل إلى نيويورك؛ حيث يحضر اجتماعاً وزارياً بمقر الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف إلى مناقشة موضوعات منها الصراعات والجوع والمساواة بين الجنسين وتغير المناخ بحلول عام 2030.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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