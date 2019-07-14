سياسة
2 دقيقة قراءة
تجمع المهنيين السودانيين يحمّل السلطات مسؤولية أحداث السوكي
حمّل تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، السلطات المسؤولية عن أحداث العنف التي تشهدها مدينة السوكي جنوب شرقي السودان، والتي قُتل خلالها مواطن سوداني كما أصيب عشرات آخرون.
تجمع المهنيين السودانيين يحمّل السلطات مسؤولية أحداث السوكي
المعارضة السودانية تتهم قوات الدعم السريع بإطلاق أعيرة نارية نجمت عن سقوط قتيل وإصابة آخرين في مدينة السوكي / AP
14 يوليو 2019

حمّل تجمع المهنيين السودانيين، الأحد، السلطات مسؤولية ما وقع في مدينة السوكي جنوب شرقي البلاد من أحداث دامية عقب سقوط قتيل وإصابة آخرين.

وقال التجمع المعارض "تواجه مدينة السوكي بولاية سنار أحداثاً دامية وربما تتحول إلى مجزرة حقيقية".

وأضاف "نحمّل السلطات في ولاية سنار والسلطات المركزية في الخرطوم كامل المسؤولية عما جرى ويجري في مدينة السوكي".

وحذّر من استخدام القتل والعنف في مواجهة المواطنين العُزل.

وتابع "الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط، وستطال العدالة كل المجرمين طال الزمن أو قصر، والمحاسبة قادمة لا محالة لكل فرد وجماعة".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السودانية حتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.

من جهته، قال حزب المؤتمر السوداني إن "شهيداً سقط اليوم في مدينة السوكي على خلفية تظاهرات احتجاجية تندد بأحداث عنف مارستها قوات الدعم السريع مساء السبت".

وأضاف "خرج المواطنون صباح اليوم منددين بالأفعال القمعية التي حدثت السبت من ضرب بالسياط، إلا أن قوات الدعم السريع أطلقت أعيرة نارية نتج عنها سقوط شهيد وجُرِح آخرون".

وفي وقت سابق من الأحد، أعلنت لجنة أطباء السودان مقتل مواطن وإصابة عشرات آخرين بمدينة السوكي جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المعارضة، أشارت فيه إلى مقتل أنور حسن إدريس، "بعد إصابته برصاصة في الرأس من قبل مليشيات الجنجويد".

وتشهد البلاد أزمة سياسية في ظل عدم التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات بالبلاد.

وكانت قيادة الجيش عزلت عمر البشير من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، بدأت أواخر العام الماضي تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية، وسرعان ما اتخذت طابعاً سياسياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us