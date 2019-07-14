سياسة
3 دقيقة قراءة
روحاني يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن بشروط
أكّد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، استعداد بلاده للدخول في محادثات مباشرة مع الولايات المتحدة، شريطة أن ترفع الأخيرة العقوبات المفروضة على إيران وتتراجع عن قرار انسحابها من الاتفاق النووي.
روحاني يبدي استعداد بلاده للتفاوض مع واشنطن بشروط
الرئيس الإيراني يؤكد استعداد بلاده لإجراء محادثات مع واشنطن بشروط / AA
14 يوليو 2019

أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن ترفع العقوبات التي فرضتها على طهران وتعود للاتفاق النووي الذي انسحبت منه العام الماضي.

وقال روحاني في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي "نؤمن دائماً بالمحادثات، إن رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا للاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة اليوم والآن وفي أي مكان".

وشدد الرئيس الإيراني على أن صبر بلاده حيال الموقف الأمريكي الرافض للاتفاق لن يكون بلا نهاية.

وفي وقت سابق من الأحد، قال روحاني في خطاب ألقاه في محافظة خراسان الشمالية "جاهزون للتفاوض في كل وقت إن كانوا صادقين"، وأضاف موجهاً حديثه إلى واشنطن "الخروج من الاتفاق لم يكن فكرتنا، وأنتم الذين لم تلتزموا بتعهداتكم".

وأردف "مررنا بظروف قاسية، ولكن وضعنا الحالي أفضل من الوضع قبل شهرين.. قمنا بتغيير سياسة الصبر الإستراتيجي بإستراتيجية التعامل بالمثل، والخطوة مقابل الخطوة".

واستطرد "لصبرنا حدود ولا يمكن أن نستمر في الصبر إلى ما لا نهاية".

وقبل أكثر من عام، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عقوبات على الأخيرة، ما تسبب بتصاعد التوتر في المنطقة، وسط تهديدات إيرانية بالعمل على وقف صادرات الخليج النفطية والتحرر من التزاماتها النووية تدريجياً.

واتهمت الولايات المتحدة ودول خليجية إيران باستهداف ناقلتي نفط قرب هرمز، في يونيو/حزيران الماضي، ومحطتين لضخ الخام في السعودية قبل ذلك بأقل من شهر، فضلاً عن دعم جماعة الحوثي في اليمن، وتنفي طهران كل هذه الاتهامات.

وأُبرم الاتفاق النووي عام 2015، بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، ورُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبرت الاتفاق "سيئاً"، وخرجت منه بهدف التفاوض على صيغة جديدة بقيود أكبر، تشمل البرامج الصاروخية والتدخلات الإقليمية لإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us