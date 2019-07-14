أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأحد، عن استعداد بلاده لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن ترفع العقوبات التي فرضتها على طهران وتعود للاتفاق النووي الذي انسحبت منه العام الماضي.

وقال روحاني في خطاب أذاعه التلفزيون الرسمي "نؤمن دائماً بالمحادثات، إن رفعوا العقوبات وأنهوا الضغوط الاقتصادية المفروضة وعادوا للاتفاق، فنحن مستعدون لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة اليوم والآن وفي أي مكان".

وشدد الرئيس الإيراني على أن صبر بلاده حيال الموقف الأمريكي الرافض للاتفاق لن يكون بلا نهاية.

وفي وقت سابق من الأحد، قال روحاني في خطاب ألقاه في محافظة خراسان الشمالية "جاهزون للتفاوض في كل وقت إن كانوا صادقين"، وأضاف موجهاً حديثه إلى واشنطن "الخروج من الاتفاق لم يكن فكرتنا، وأنتم الذين لم تلتزموا بتعهداتكم".

وأردف "مررنا بظروف قاسية، ولكن وضعنا الحالي أفضل من الوضع قبل شهرين.. قمنا بتغيير سياسة الصبر الإستراتيجي بإستراتيجية التعامل بالمثل، والخطوة مقابل الخطوة".

واستطرد "لصبرنا حدود ولا يمكن أن نستمر في الصبر إلى ما لا نهاية".

وقبل أكثر من عام، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي مع طهران، وفرضت عقوبات على الأخيرة، ما تسبب بتصاعد التوتر في المنطقة، وسط تهديدات إيرانية بالعمل على وقف صادرات الخليج النفطية والتحرر من التزاماتها النووية تدريجياً.

واتهمت الولايات المتحدة ودول خليجية إيران باستهداف ناقلتي نفط قرب هرمز، في يونيو/حزيران الماضي، ومحطتين لضخ الخام في السعودية قبل ذلك بأقل من شهر، فضلاً عن دعم جماعة الحوثي في اليمن، وتنفي طهران كل هذه الاتهامات.

وأُبرم الاتفاق النووي عام 2015، بين إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، بالإضافة إلى ألمانيا، ورُفعت بموجبه عقوبات دولية عن طهران مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اعتبرت الاتفاق "سيئاً"، وخرجت منه بهدف التفاوض على صيغة جديدة بقيود أكبر، تشمل البرامج الصاروخية والتدخلات الإقليمية لإيران.