وصل وفد جماعة الحوثي التفاوضي، مساء الأحد، إلى سفينة أممية في البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة، غربي اليمن.

وقال المتحدث باسم القوات المشتركة في اليمن العقيد وضاح الدبيش لوكالة الأناضول، إن وفد الحوثيين وصل إلى مكان رسو السفينة الأممية في المياه الإقليمية اليمنية على مسافة 30 كيلومتراً من ميناء الحديدة، لاستئناف مفاوضات تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وفي وقت سابق من الأحد، وصل ممثلو الحكومة في لجنة تنسيق إعادة الانتشار التابعة للأمم المتحدة، إلى المكان المحدد عبر قوارب انطلقت من مناطق سيطرة القوات الحكومية.

وكان رئيس اللجنة كبير المراقبين الدوليين لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الجنرال الدنماركي مايكل لوليسغارد، لجأ إلى السفينة بعد رفض جماعة أنصار الله (الحوثيين) استئناف المفاوضات في الحديدة، الخاضعة لسيطرتهم.

وتُستأنف المفاوضات بين الأطراف في اللجنة بعد نحو شهرين من وقف أعمالها، عقب فشل تنفيذ المرحلة الأولى من خطة إعادة انتشار القوات من موانئ الحديدة، على خلفية رفض الحكومة إعلان الحوثيين التنفيذ من طرف واحد، مشترطةً تشكيل لجان رقابة مشتركة من الطرفين.