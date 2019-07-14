أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، استشهاد 3 عسكريين بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن ملازماً وصف ضابط ورقيباً من قوات الدرك، استُشهدوا في عمليات أمنية تنفذها القوات المسلحة بالولاية ضد فلول إرهابيي تنظيم PKK.

وأوضح البيان أنه إلى جانب الشهداء، أصيب رقيبٌ بجروح في العملية نفسها.

وأكّد أن القوات المسلحة ستواصل عملياتها بحزم ضد التنظيم الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

وجاءت العملية الأخيرة رداً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.