أطلقت الشرطة الفرنسية، الأحد، الغاز المسيّل للدموع لتفريق محتجين في شارع الشانزليزيه، وذلك بعد ساعات من عرض عسكري بمناسبة يوم الباستيل حضره الرئيس إيمانويل ماكرون مع زعماء أوروبيين آخرين.

وعادت حركة المرور في الشارع بعد انتهاء العرض لكن مئات المحتجين المنتمين لحركة السترات الصفراء حاولوا احتلاله.

وعرض تلفزيون BFM صوراً تُظهر الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين حاولوا قطع الطريق بعوائق معدنية وصناديق قمامة وحطام، وكان بعضهم ملثمين.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطات الفرنسية، 175 شخصاً، للتحقيق معهم على خلفية الاحتجاجات.