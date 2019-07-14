سياسة
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الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في باريس
شهدت العاصمة الفرنسية باريس، الأحد، مظاهرات نظّمها محتجون منتمون لحركة السترات الصفراء، وأطلقت الشرطة الفرنسية الغاز المسيّل للدموع لتفريق المتظاهرين.
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين في باريس
الشرطة الفرنسية تطلق الغاز المسيّل للدموع لتفريق متظاهرين تجّمعوا في شارع الشانزليزيه بالعاصمة باريس / AA
14 يوليو 2019

أطلقت الشرطة الفرنسية، الأحد، الغاز المسيّل للدموع لتفريق محتجين في شارع الشانزليزيه، وذلك بعد ساعات من عرض عسكري بمناسبة يوم الباستيل حضره الرئيس إيمانويل ماكرون مع زعماء أوروبيين آخرين.

وعادت حركة المرور في الشارع بعد انتهاء العرض لكن مئات المحتجين المنتمين لحركة السترات الصفراء حاولوا احتلاله.

وعرض تلفزيون BFM صوراً تُظهر الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، الذين حاولوا قطع الطريق بعوائق معدنية وصناديق قمامة وحطام، وكان بعضهم ملثمين.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطات الفرنسية، 175 شخصاً، للتحقيق معهم على خلفية الاحتجاجات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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