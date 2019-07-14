قالت وزارة الدفاع الجزائرية، الأحد، في بيان لها، إن الجيش أحبط مخططاً إرهابياً لاستهداف مسيرات الحراك في مناطق عدة في البلاد.

وأوضح البيان أن وحدات الجيش والدرك الوطني، وهي قوة تابعة لوزارة الدفاع "أوقفت خلال الفترة من 3 إلى 7 يوليو/تموز الجاري، 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية باتنة".

وتابع "وبعد تحقيقات معمقة تبين أن الأمر يتعلق بإرهابيين غير مبحوث عنهم كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف المتظاهرين السلميين عبر مناطق مختلفة من الوطن، وذلك باستعمال عبوات متفجرة".

ولم تقدم الوزارة تفاصيل أكثر عن انتماء هذه الخلية، لكن البلاد تنشط بها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب، وعناصر محدودة من تنظيم داعش الإرهابي.

وتشهد الجزائر، منذ 22 فبراير/شباط الماضي، مسيرات شعبية سلمية متواصلة في عدة ولايات أطاحت، في مطلع أبريل/نيسان الماضي، بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وتطالب حالياً برحيل رموز نظامه.

وفي 6 يوليو/تموز الجاري، أكد وزير الداخلية صلاح الدين دحمون أن الأمن الوطني أحبط مؤامرات خطيرة كانت تستهدف البلاد، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام محلية.