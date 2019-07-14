أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 3 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي خلال عملية جوية بمنطقة جالديران بولاية وان شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في تغريدة على تويتر أن غاراتها الجوية جاءت في إطار عملياتها العسكرية المتواصلة في المنطقة.

وذكرت أن الغارات الجوية أسفرت عن تحييد 3 إرهابيين من تنظيم PKK الإرهابي.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين حين وآخَر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.