أعلنت وزارة الدفاع التركية الأحد، وصول طائرة روسية سابعة محملة بمعدات منظومة S-400 الدفاعية، إلى قاعدة مرتد الجوية في العاصمة التركية أنقرة.

وأوضحت الوزارة أن ثلاث طائرات تحمل أجزاء من المنظومة الدفاعية وصلت اليوم إلى القاعدة المذكورة.

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

من جانبها قالت مصادر دبلوماسية روسية، إن عملية تسليم منظومة الصواريخ S-400 إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات، الأولى والثانية جوّاً والثالثة بحراً.

وتُعَدّ منظومة S-400 من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوُّراً في العالم حاليّاً، وهي من إنتاج شركة "ألماز-أنتي" المملوكة للحكومة الروسية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتُعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي طُوّرَت في تسعينيات القرن الماضي.