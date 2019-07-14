سياسة
2 دقيقة قراءة
تحالف "الإجماع الوطني" بالسودان يتحفظ على مضمون الاتفاق مع "العسكري"
أكد تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني أن لديه تحفظات "جوهرية" على مضمون الاتفاق الذي جرى بوساطة إفريقية مع المجلس العسكري.
تحالف "الإجماع الوطني" بالسودان يتحفظ على مضمون الاتفاق مع "العسكري"
تحالف قوى الاجماع الوطني أعلن عن تحفظات جوهرية حول مضمون الاتفاق السياسي  / Reuters
14 يوليو 2019

أعلن تحالف قوى الإجماع الوطني السوداني الأحد، عن تحفظات "جوهرية" حول مضمون الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري الذي تقدمت به الوساطة الإفريقية.

وقال التحالف الذي يشكّل أحد مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إن "وثيقة الاتفاق والإعلان الدستوري لا تتناسب مع التأسيس لسلطة مدنية انتقالية حقيقية وتجهض فكرة مشروع قوى إعلان الحرية والتغيير لإدارة المرحلة الانتقالية".

وتابع "نعلن عن التزامنا بكامل الاتفاق السابق مع المجلس العسكري، والتزامنا أيضاً بالقرار الصادر من مجلس السلم والأمن الإفريقي، والذي ينصّ على ضرورة التزام الطرفين بما توصلا إليه من اتفاق في ما مضى وإكمال ما لم يتم الاتفاق عليه، وليس بداية التفاوض من جديد بمسلسل لا ينتهي".

وكان الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، أعلن السبت تأجيل اجتماعات المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير إلى الأحد.

وفي مؤتمر صحفي مقتضب قال لبات، إن "المجلس العسكري قبل طلب قوى التغيير بتأجيل اجتماعات السبت للمزيد من التشاور"، دون تفاصيل أو تقديم إجابات عن أسئلة الصحفيين.

وصباح الجمعة أعلن الوسيط الإفريقي اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، "اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية".

وذكر أن "المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضاً على الاجتماع السبت للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري"، غير أن تلك الاجتماعات لم تُعقد.

وأعلن المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 5 يوليو/تموز الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.

وكانت قيادة الجيش عزلت عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us