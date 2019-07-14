سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 14 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 14 يوليو/تموز 2019
وزير الداخلية التركي عقد لقاءً مع ممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في إسطنبول / مواقع التواصل
14 يوليو 2019

أهم الأحداث:

وزير الداخلية التركي يقول إن تركيا لم تتخلّ عن روح الأنصار والمهاجرين في قضية اللاجئين. وبريطانيا مستعدة لتسليم ناقلة النفط الإيرانية شرط تقديم ضمانات حول وجهتها.

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تركيا: الأنصار والمهاجرون

أكد وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، تمسُّك بلاده بمبدأ الأنصار والمهاجرين في استضافة اللاجئين، داعياً إلى ضرورة تعاون الطرفين للحفاظ على النظام العامّ في البلاد. [TRT عربي]

جاء ذلك في لقاء عقده مع ممثلي عدد من المؤسسات الإعلامية العربية في إسطنبول، موضحاً أن بلاده أعدت خطة تنفيذية تشمل 3 ملفات، هي الهجرة غير القانونية، والهجرة النظامية، وإطار الحماية المؤقتة. [TRT عربي]

وأفاد بأن بلاده تخوض واحداً من أهم الامتحانات الإنسانية عبر التاريخ، إذ استقبلت اللاجئين على الدوام، بدءاً من بلغاريا والقوقاز والبلقان، وانتهاءً بسوريا مع انطلاق الثورة هناك عام 2011. [الأناضول]

تسليم ناقلة النفط الإيرانية بشروط

أبلغ وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت السبت، نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق ستُسلَّم إذا قدّمت طهران ضمانات أنها لا تنتهك العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي عبر توجهها إلى سوريا. [TRT عربي]

وأوضح هنت أنه تشاور مع نظيره الإيراني حول وضع الناقلة "غريس1"، مؤكداً عبر تغريدة كتبها أنه طمأنه بخصوص ما يثير قلق بريطانيا، وهو مسار "غريس1" لا مصدر النفط الذي تحمله، وأن المملكة المتحدة ستسهّل الإفراج عنها إذا ما تلقّت ضمانات بأنها لن تُرسَل إلى سوريا، عند إتمام الإجراءات اللازمة أمام قضاء جبل طارق. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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