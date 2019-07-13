سياسة
1 دقيقة قراءة
أردوغان يلتقي بوفد من الحجاج البريطانيين في إسطنبول
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بوفد من الحجاج البريطانيين في إسطنبول، كان قد انطلق من العاصمة لندن بتاريخ 7 يونيو/حزيران بالدراجات الهوائية بهدف الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.
أردوغان يلتقي بوفد من الحجاج البريطانيين في إسطنبول
الرئيس التركي رجب طيب  أردوغان يلتقي بوفد من الحجاج البريطانيين في إسطنبول / AA
13 يوليو 2019

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بوفد من الحجاج المسلمين القادمين من بريطانيا على دراجاتهم الهوائية، في مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء مع الوفد المكون من 8 أشخاص في قصر "دولمه باغجه" بإسطنبول الذي يمثل المحطة الـ15 لرحلتهم من لندن إلى مكة المكرمة.

والتقط الوفد صورة تذكارية مع الرئيس أردوغان، رافعين شعار رابعة التركية.

وانطلق الوفد البريطاني من العاصمة لندن بتاريخ 7 يونيو/حزيران، بالدراجات الهوائية بهدف الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن يقطع الوفد البريطاني مسافة أكثر من 6500 كيلومتر، مروراً بـ17 دولة، على أن يتم السفر جواً إلى مصر لمتابعة الرحلة بسبب سوء الأوضاع في سوريا والعراق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us