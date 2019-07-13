التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، بوفد من الحجاج المسلمين القادمين من بريطانيا على دراجاتهم الهوائية، في مدينة إسطنبول.

وجرى اللقاء مع الوفد المكون من 8 أشخاص في قصر "دولمه باغجه" بإسطنبول الذي يمثل المحطة الـ15 لرحلتهم من لندن إلى مكة المكرمة.

والتقط الوفد صورة تذكارية مع الرئيس أردوغان، رافعين شعار رابعة التركية.

وانطلق الوفد البريطاني من العاصمة لندن بتاريخ 7 يونيو/حزيران، بالدراجات الهوائية بهدف الوصول إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج.

ومن المقرر أن يقطع الوفد البريطاني مسافة أكثر من 6500 كيلومتر، مروراً بـ17 دولة، على أن يتم السفر جواً إلى مصر لمتابعة الرحلة بسبب سوء الأوضاع في سوريا والعراق.