سياسة
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"السترات السوداء" تتظاهر في باريس لتسوية أوضاع المهاجرين
تظاهر عشرات من أتباع حركة تطلق على نفسها اسم "السترات السوداء"، السبت، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين. وتندد الحركة بسياسة فرنسا تجاه أوضاعهم كمهاجرين.
"السترات السوداء" تتظاهر في باريس لتسوية أوضاع المهاجرين
عشرات من أتباع حركة  "السترات السوداء" تظاهروا في شوارع العاصمة الفرنسية باريس / Reuters
13 يوليو 2019

تظاهر عشرات من أتباع حركة تطلق على نفسها اسم "السترات السوداء"، السبت، في شوارع العاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين.

وذكرت قناة "يورو نيوز" أن المتظاهرين تجمعوا أمام مبنى مقبرة العظماء "البانثيون" في العاصمة الفرنسية، ونظموا اعتصاماً ضخماً طالبوا خلاله الحكومة بالتحرك واتخاذ التدابير اللازمة لتسوية أوضاع الأشخاص الذين لا يملكون وثائق إقامة.

ونقلت القناة عن أحد المشاركين في الاحتجاج، دون ذكر اسمه، أن المتظاهرين يرغبون في التحدث إلى الحكومة، موضحاً "نحن أصحاب السترات السوداء وينبغي عليهم ترتيب أوراقنا".

مضيفاً "نريد نفس الحقوق التي يتمتع بها الشعب الفرنسي، نريد أن يحصل الجميع على مستندات، نريد مقابلة رئيس الوزراء، هو يقول إنه لم يتلقّ خطابنا، لكن حتى إن لم يحدث هذا، لقد رآنا، يمكنه أن يرانا ويأتي إلى هنا".

وساعدت منظمة "لا شابيل دوبو كوليكتيف" التي تدعم المهاجرين واللاجئين، في تنظيم الاحتجاج، وطالبت بتوفير ظروف إقامة ودعم أفضل للمهاجرين المعزولين، حسب المصدر نفسه، داعية الحكومة في بيان لتوفير أوراق ثبوتية للمهاجرين وإغلاق كافة مراكز الاحتجاز.

وتندد حركة "السترات السوداء" بسياسة فرنسا تجاه أوضاعهم كمهاجرين؛ حيث يشددون على مطالبهم بتسوية أوضاعهم بشكل استثنائي خاصة وأنهم يعملون، ولكن لا يملكون سكناً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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