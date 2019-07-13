سياسة
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جماعة الإخوان: لم يثبت علينا يوماً أي مساس بأمن الكويت
قالت جماعة الإخوان المسلمين إنه لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها. جاء ذلك تعقيباً على إعلان السلطات الكويتية، الجمعة، ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر.
جماعة الإخوان: لم يثبت علينا يوماً أي مساس بأمن الكويت
الداخلية الكويتية قالت إن عناصر الخلية المقبوض عليها يتبعون تنظيم الإخوان المسلمين / مواقع التواصل
13 يوليو 2019

قالت جماعة الإخوان المسلمين، السبت، إنه لم يثبت عليها يوماً أي مساس بأمن الكويت أو استقرارها.

جاء ذلك في بيان لها تعقيباً على إعلان السلطات الكويتية، الجمعة، ضبط خلية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، قالت إنها هاربة وصدر بحق عناصرها أحكام قضائية في مصر.

وقالت الجماعة، حسب البيان، إنها فوجئت ببيان وزارة الداخلية الكويتية يتحدث عن إلقاء القبض على عدد من المواطنين المصريين العاملين هناك واصفاً إياهم بأنهم "يشكلون خلية إرهابية من الإخوان المسلمين".

وأكدت أن "الأفراد المقبوض عليهم هم مواطنون مصريون دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أية مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها".

وأوضحت أن "العالم الحر أجمع، وجمعيات حقوق الإنسان الدولية قد أدانوا أكثر من مرة تردي حالة حقوق الإنسان في مصر، كما أدانوا سياسة تلفيق التهم وإصدار الأحكام القضائية الجائرة الخالية من معايير العدالة القانونية؛ انتقاماً من معارضي النظام".

وأشارت الجماعة إلى أنها تحرص دائماً على احترام نظم وقوانين البلاد التي يعمل أبناؤها فيها، والمحافظة على أمن واستقرار المجتمعات التي يعيشون بها كثابت من ثوابت فكرها ومنهج عملها وسياساتها.

ونوهت أن الجماعة "تدرك يقيناً مكانة دولة الكويت المعروفة عبر تاريخها بمواقفها وتعاملها الموضوعي والعادل مع كل من يقيم على أرضها، ويثمنون دائماً مواقفها المشرفة حيال أحداث المنطقة ومناصرتها الدائمة لقضاياها العادلة، والترفع عن المشاركة في أي سياسات مُجحفة بحقوق الشعوب، والتزام قيم العدل والإنصاف وحماية الحقوق، مما جعلها تحتل مكانة مرموقة بين الدول وأكسبها احترام الشعوب".

وشددت على أن "الجماعة، قيادةً وأعضاءً، تؤكد حرصها الكامل على أمن واستقرار الكويت واحترامها لدستورها وقوانينها، وهي على ثقة تامة بعدالة ونزاهة تعامل السلطات الكويتية مع الأشخاص المقبوض عليهم".

وطالبت بعدم تسليم المقبوض عليهم إلى السلطات المصرية خشية تعرضهم لـ"ظلم واضطهاد ومعاملات غير إنسانية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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