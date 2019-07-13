سياسة
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أنقرة ترحّب بمقترح القبارصة الأتراك بشأن مصادر الطاقة في قبرص
رحبت وزارة الخارجية التركية بمقترح القبارصة الأتراك الموجه لإدارة الشطر الرومي من قبرص، حول تشكيل لجنة تعاون للاستخدام المشترك لموارد الجزيرة من النفط والغاز.
أنقرة ترحّب بمقترح القبارصة الأتراك بشأن مصادر الطاقة في قبرص
قبرص التركية اقترحت تشكيل لجنة تعاون للاستخدام المشترك لموارد الجزيرة  / AA
13 يوليو 2019

رحبت وزارة الخارجية التركية، بمقترح القبارصة الأتراك الموجه لإدارة الشطر الرومي من قبرص، حول تشكيل لجنة تعاون للاستخدام المشترك لموارد الجزيرة، معربة عن دعمها الكامل له.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السبت، تطرق إلى تقديم قبرص التركية مقترحاً لإدارة الشطر الجنوبي الرومي، لتشكيل لجنة مشتركة في ما يتعلق بموضوع الهيدروكربون (النفط والغاز).

وقال البيان إن المقترح "سيساهم في تطوير السلام والتعاون وسوف يشكّل أرضية مناسبة لحل قضية قبرص إذا ووفق عليه".

وكانت وزارة الخارجية التركية أكدت، أن أنقرة تحمي حقوقها في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت في بيانها الأربعاء الماضي، أن تركيا ستواصل الدفاع عن حقوق ومصالح أتراك قبرص في محيط الجزيرة، ما لم يُشرِك الجانب الرومي الأتراك في آليات اتخاذ القرار حيال تقاسم عائدات الثروات في شرق المتوسط.

وذكر البيان أن سفينة الفاتح بدأت أعمال التنقيب غربي جزيرة قبرص، اعتباراً من مطلع مايو/أيار الماضي.

وأكد أن سفينة ياووز التركية انتقلت إلى مشارف جزيرة قبرص، للبدء بأعمال التنقيب لصالح جمهورية شمال قبرص التركية بموجب تراخيص ممنوحة لشركة النفط التركية.

وتعارض قبرص الرومية واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر وإسرائيل، أعمال تركيا في التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وتعتبر تركيا أن عمليات البحث والتنقيب عن الغاز والموارد الطبيعية في جرفها القاري شرق البحر الأبيض المتوسط هي حق سيادي لأنقرة وحماية لحقوق القبارصة الأتراك الذين تحاول قبرص الرومية حرمانهم من حقوقهم الطبيعية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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