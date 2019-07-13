أعلنت وزارة الدفاع التركية السبت، إطلاق عملية "المخلب–2" ضد إرهابيي تنظيم PKK شمالي العراق. جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على موقعها الرسمي اليوم.

وقال البيان "نتيجة لتطورات عملية المخلب-1 المستمرة بنجاح في هاكورك شمالي العراق، أطلقت القوات مساء الجمعة عملية المخلب–2 في مناطق مختلفة يتمركز فيها إرهابيون أيضاً"، وأضاف البيان أنه "تستمر العملية كما هو مخطط لها بدعم من سلاح القوات الجوية والبرية".

وأشارت وزارة الدفاع التركية إلى استمرار عملية "المخلب-1" في استهداف مستودعات ذخيرة وتحصينات ومخابئ وملاجئ تابعة لإرهابيي تنظيم PKK في منطقة هاكورك.

وتَمكَّن سلاح الجو التركي من تدمير مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في غارة على شمالي العراق، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية، السبت.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو التركي شن غارة ضد تنظيم PKK الإرهابي في منطقتي هاكورك وآواشین-باسیان، شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب المستمرة في المنطقة.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء الكامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار تحييد 143 إرهابياً خلال العمليات المستمرة ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق منذ 27 مايو/ أيار الماضي، بينهم 61 في إطار عملية "المخلب".

جاء ذلك في كلمة خلال مراسم أقيمت السبت بمقر رئاسة الأركان التركية في العاصمة أنقرة، بمناسبة "15 تموز يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية"، الموافق لذكرى التصدِّي لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية تنفّذها المنظمة الانفصالية داخل تركيا بين حين وآخَر مستهدِفةً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.

وقال أقار إن قوات بلاده "تواصل عملياتها ضدّ الإرهاب بوتيرة عالية، وتناضل داخل البلاد وفي العراق وسوريا والبحار من أجل ضمان بقاء الدولة التركية، وسيادة واستقلال شعبها".