سياسة
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استمرار وصول أجزاء من منظومة S-400 الروسية لأنقرة
أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح السبت، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الروسية إلى البلاد، لليوم الثاني على التوالي بعد وصول طائرة رابعة لأنقرة
استمرار وصول أجزاء من منظومة S-400 الروسية لأنقرة
وصول طائرة رابعة إلى أنقرة تحمل معدات من منظومة صواريخ S-400 الروسية لليوم الثاني على التوالي / AA
13 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية صباح السبت، استمرار وصول معدات منظومة S-400 الروسية إلى البلاد، لليوم الثاني على التوالي.

جاء ذلك في بيان نشرته الوزارة على حسابها في موقع تويتر السبت، وقالت في البيان "يستمرّ شحن معدات المنظوم، وفي هذا الإطار هبطت طائرة رابعة في قاعدة مرتد بأنقرة".

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والجمعة أعلنت وزارة الدفاع التركية وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وأكدت مصادر دبلوماسية روسية، أن عملية تسليم منظومة الصواريخ S-400 إلى تركيا، ستتم على ثلاث دفعات، الأولى والثانية جوّاً، والثالثة المؤلفة من 120 صاروخاً ستُسلَّم عبر البحر.

وتُعَدّ منظومة S-400 إحدى أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوُّراًً، وتبلغ سرعتها 15 ضِعف سرعة الصوت.

وأبلغ وزير الدفاع التركي خلوصي أقار هاتفياً مساء الجمعة، القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، بأن شراء منظومة S-400 الدفاعية الروسية ضرورة لتركيا لا خيار، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

ودخلت المنظومة الخدمة في الجيش الروسي عام 2007، وتُعتبر ترقية لمنظومة الدفاع الجوي S-300 التي طُوّرَت في تسعينيات القرن الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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