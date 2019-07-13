تَمكَّن سلاح الجو التركي السبت، من تدمير مواقع تابعة لتنظيم PKK الإرهابي في غارة على شمالي العراق، حسب بيان نشرته وزارة الدفاع التركية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن سلاح الجو التركي شن غارة ضد تنظيم PKK الإرهابي، في منطقتي هاكورك وآواشین-باسیان، شمالي العراق، بالتوازي مع عملية المخلب المستمرة بالمنطقة.

وأوضحت أن الغارة الجوية أسفرت عن تدمير مخابئ وتحصينات وأسلحة تابعة للتنظيم الانفصالي.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية الإثنين الماضي، تحييد 4 من إرهابيي PKK في غارات جوية على مناطق شمالي العراق.

وأعلنت الوزارة الشهر الماضي أن القوات المسلحة التركية دمّرت 100 موقع تضمّ ملاجئ ومخابئ لعناصر تنظيم PKK الإرهابية، خلال 15 يوماً من انطلاق عملية المخلب في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وفي 27 مايو/أيار الماضي أطلقت القوات التركية عملية المخلب بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدّد البلاد.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع التنظيم الإرهابي وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردّاً على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا بين حين وآخر، مستهدفاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.