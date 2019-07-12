سياسة
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مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلًا يمنع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراء من شأنه منع الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس. وبحسب موقع USA TODAY الأمريكي فإن الإجراء أضيف إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، وصوت لصالحه 251 نائباً مقابل رفض 170.
مجلس النواب الأمريكي يقر تعديلًا يمنع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس
مجلس النواب الأمريكي يقرّ إجراء من شأنه منع الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس / AP
12 يوليو 2019

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراء من شأنه منع الرئيس دونالد ترمب توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس.

وذكر موقع USA TODAY الأمريكي، أن الإجراء أضيف إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، وصوت لصالحه 251 نائباً مقابل رفض 170.

وأوضح أن هذا الإجراء من شأنه أن يمنع إدارة ترمب من استخدام أي أموال فيدرالية لتوجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة صريحة من الكونغرس.

يشار أن الرئيس الأمريكي، أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أنه كان على وشك ضرب إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيّرة، قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة.

وهدد ترمب وقتها بـ"محو" إيران، وحذر من استخدام "القوة العظمى" ضدها، إذا ما هاجمت الأصول أو المصالح الأمريكية.

وتشهد المنطقة توتراً متصاعداً من قبل الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي، المبرم في 2015، إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لها باستهداف منشآت نفطية عبر جماعة الحوثي اليمنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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