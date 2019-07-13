سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 13 يوليو/تموز 2019
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خلاصات من TRT عربي: 13 يوليو/تموز 2019
وزير الدفاع التركي يقول إن تركيا استكملت شحن أجزاء من منظومة 400-S الروسية / Reuters
13 يوليو 2019

أهم الأحداث:

وزير الدفاع التركي يقول إن تركيا استكملت شحن أجزاء من منظومة 400-S الروسية، ومجلس النواب الأمريكي يُقِرّ تعديلاً يمنع ضرب إيران دون موافقة الكونغرس.

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400-S في تركيا

صرّحت وزارة الدفاع التركية بأن أنقرة استكملت يوم الجمعة شحن أجزاء من منظومة 400-S الروسية عبر 3 طائرات، وستتواصل عملية شحن باقي الأجزاء خلال الأيام المقبلة. [TRT عربي]

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار في تصريح صحفي أدلى به في العاصمة أنقرة "جنودنا يواصلون التدرب في تركيا وروسيا على نصب واستخدام منظومة 400-S الصاروخية". [TRT عربي]

وأضاف "نعمل على تقييم شراء منظومة باتريوت الصاروخية الأمريكية، ومؤسساتنا المعنية تواصل دراسة الأمر بشكل مكثف". [الأناضول]

الكونغرس يمنع ضرب إيران دون موافقته

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، إجراءً من شأنه منع الرئيس دونالد ترمب من توجيه ضربة عسكرية ضد إيران دون موافقة الكونغرس. [TRT عربي]

وذكر موقع USA TODAY الأمريكي أن الإجراء أضيف إلى مشروع قانون الدفاع السنوي، وصوّت لصالحه 251 نائباً مقابل رفض 170. [TRT عربي]

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي أعلن في يونيو/حزيران الماضي، أنه كان على وشك ضرب إيران بعد إسقاطها طائرة أمريكية مسيّرة، قبل أن يتراجع عن قراره في اللحظة الأخيرة. [الأناضول]

مصدر:TRT عربي
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