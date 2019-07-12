كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، الجمعة، عن مقتل 606 مدني في هجمات شنها النظام وحلفاؤه على منطقة خفض التصعيد في إدلب منذ 26 أبريل/نيسان الماضي.

ووفقاً لتقرير الشبكة السورية، فإن هجمات النظام وروسيا على منطقة خفض التصعيد، أدت إلى مقتل 606 مدني بينهم 157 طفلاً و111 امرأة.

وأوضح التقرير أنه خلال الفترة المذكورة قتل النظام السوري 521 مدنياً من بينهم 136 طفلاً و97 امرأة، في حين بلغ ضحايا الهجمات الروسية 85 مدنياً بينهم 21 طفلاً و14 امرأة.

وأشار التقرير أن الهجمات شملت العديد من النقاط، منها مؤسسات تعليمية ومرافق صحية وطرق وحدائق وأسواق ومخيمات ومراكز للتجمعات المدنية.

وأضاف أن المدارس في إدلب تعرضت لـ87 مرة للقصف الجوي، والمساجد لـ62 مرة، والمراكز الصحية لـ43 مرة، و30 مرة لمراكز الدفاع المدني المعروف بالخوذ البيضاء.

ولفت التقرير أن النظام السوري، استخدم في هجماته 1995 برميل متفجر. مطالباً روسيا والنظام السوري بوقف هجماتهم وحماية المدنيين.

وأعلنت الدول الضامنة لمسار أستانا (تركيا وروسيا وإيران)، منتصف سبتمبر/أيلول 2017، التوصل إلى اتفاق ينص على إنشاء منطقة خفض تصعيد بمحافظة إدلب ومحيطها.

ويقطن المنطقة حالياً نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف ممن هجرهم النظام من مدنهم وبلداتهم على مدار السنوات الماضية، في عموم البلاد.