سياسة
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شرطة جبل طارق تعتقل اثنين آخرين من طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة
قالت شرطة إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الجمعة، إنها أوقفت شخصين آخرين من ناقلة النفط الإيرانية المتحجزة، قبل أيام، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 4 أشخاص، و إن الرجال الأربعة مواطنون هنود.
شرطة جبل طارق تعتقل اثنين آخرين من طاقم الناقلة الإيرانية المحتجزة
أعلنت شرطة إقليم جبل طارق توقيف شخصين آخرين من ناقلة النفط الإيرانية المتحجزة قبل أيام ليرتفع عدد الموقوفين إلى 4 أشخاص / AA
12 يوليو 2019

أعلنت شرطة إقليم جبل طارق التابع لبريطانيا، الجمعة، توقيف شخصين آخرين من ناقلة النفط الإيرانية المتحجزة، قبل أيام، ليرتفع عدد الموقوفين إلى 4 أشخاص.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس، عن شرطة الإقليم، أنها احتجزت رجلين آخرين وتقوم بالتحقيق معهما، وأن ناقلة النفط ما تزال أيضاً رهن الاحتجاز.

واعتقلت، الخميس، سلطات الإقليم قبطان السفينة وضابطاً مسؤولاً بها بتهمة اختراق العقوبات الأوروبية على النظام السوري.

وقالت شرطة جبل طارق، حسب المصدر نفسه، إن "الرجال الأربعة مواطنون هنود".

يذكر أنه في 4 يوليو/تموز الجاري، أعلنت حكومة جبل طارق التابعة لبريطانيا، إيقاف ناقلة نفط تحمل الخام الإيراني إلى سوريا، واحتجازها وحمولتها، لانتهاكها للحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا.

وفي اليوم نفسه، استدعت الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى طهران، روب ماكير، للاحتجاج على احتجاز الناقلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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