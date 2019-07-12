سياسة
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وزير الخارجية السويسري يشيد بإيواء تركيا مهاجرين على أراضيها
أشاد وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، بدور تركيا في استقبال مهاجرين على أراضيها بحفاوة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة في العاصمة أنقرة التي يزورها كاسيس.
وزير الخارجية السويسري يشيد بإيواء تركيا مهاجرين على أراضيها
أشاد وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس بدور تركيا في استقبال مهاجرين على أراضيها بحفاوة / Reuters
12 يوليو 2019

أشاد وزير الخارجية السويسري إجناسيو كاسيس، بدور تركيا في استقبال مهاجرين على أراضيها بحفاوة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة في العاصمة أنقرة، التي يزورها.

وقال "نعلم الدور الكبير الذي لعبته تركيا في موضوع المهاجرين، وفتحها أبوابها أمام المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط وسوريا واستقبالهم بحفاوة".

وأشار إلى أن سويسرا وتركيا تربطهما علاقات متجذرة يمتد تاريخها لنحو 100 عام، معرباً عن رغبة بلاده في تطويرها على نحو بنّاء.

وأكد كاسيس أن تركيا دولة مهمة جداً لمناقشة القضايا الإقليمية، مبيناً أنه بحث مع نظيره التركي العلاقات الثنائية ومسألة قبرص، وغيرها من المواضيع.

وأشار إلى أن تركيا تتبنى موقفاً حازماً ضد رحلات الهجرة غير النظامية، وتستضيف على أراضيها أكثر من 4 ملايين مهاجر.

وذكر أنه زار إدارة قبرص الرومية واليونان ثم قدِم إلى أنقرة، مضيفاً أن الهدف من هذه الزيارات هو إحياء سبل تعزيز الجهود الرامية إلى حل مسألة قبرص مع مختلف الأطراف.

وأعرب عن استعداد بلاده لتهيئة البيئة اللازمة من أجل حل المشاكل الأساسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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