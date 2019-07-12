سياسة
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الحكومة الليبية تطلب توضيحاً من باريس حول وجود أسلحة فرنسية في غريان
طالب وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، بتوضيح الآلية التي وصلت بها الأسلحة الفرنسية التي عُثر عليها في غريان لقوات حفتر، ومتى تم شحنها وكيف سُلمت.
الحكومة الليبية تطلب توضيحاً من باريس حول وجود أسلحة فرنسية في غريان
حكومة الوفاق تطلب توضيحاً من باريس بشأن الأسلحة التي وجدت بحوزة قوات حفتر في غريان / Reuters
12 يوليو 2019

طالبت حكومة الوفاق الوطني الليبية، الجمعة، باريس بتقديم توضيحات حول وجود أسلحة فرنسية عُثر عليها في مدينة غريان خلال عملية عسكرية على قاعدة تابعة لقوات الجنرال خليفة حفتر.

جاء ذلك في رسالة بعثها وزير الخارجية محمد سيالة إلى نظيره الفرنسي جان إيف لودريان، وفق بيان نشرته الوزارة الليبية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك".

وأوضح البيان أن "سيالة طالب الجانب الفرنسي بتوضيح متى تم شحن الأسلحة وكيف سُلمت، ومعرفة حجمها، حيث يتنافى وجودها مع ما تُصرح به باريس في المحافل الدولية واللقاءات الثنائية بدعم حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة المعترف بها دولياً".

وأشار إلى أن "الخارجية الفرنسية قد أبلغت سفارة طرابلس لدى باريس بأن موضوع الأسلحة في ليبيا معنية به وزارة الدفاع الفرنسية".

ونهاية يونيو/حزيران الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عثرت على 4 صواريخ أمريكية من نوع "جافلين" في قاعدة يستخدمها رجال تابعون لحفتر.

وأكدت وزارة الدفاع الفرنسية سابقاً أن صواريخ "جافلين" التي تم العثور عليها في غريان هي فعلاً ملك للجيش الفرنسي، وقد اشتُريت من الولايات المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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