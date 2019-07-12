أكدت مصادر دبلوماسية روسية، الجمعة، أن عملية تسليم منظومة الصواريخ S-400 إلى تركيا، ستتم على دفعات ثلاث.

وأشارت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن المصادر ذاتها إلى أن الدفعة الأولى تم تسليمها، الجمعة، جواً.

وقالت إنه "وخلال وقت قصير سيتم تسليم الدفعة الثانية أيضاً جواً، في حين سيتم تسليم الدفعة الثالثة المؤلَّفة من أكثر من 120 صاروخاً، بحراً".

ولفتت الوكالة إلى تلقي عسكريين أتراك التدريب على استخدام المنظومة، في روسيا، وقالت "في يوليو/حزيران و أغسطس/آب 2019 ، سيتم تدريب نحو 80 خبيراً عسكرياً تركياً في مركز التدريب ذاته".

وأكدت الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون التقني العسكري، الجمعة، بدء إرسال منظومة S-400 للدفاع الجوي إلى تركيا، وأن التسليم سيكون طبقاً للمواعيد المتفق عليها.

كما أعلنت وزارة الدفاع التركية في وقت سابق الجمعة، عن وصول أول دفعة من المنظومة الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في بيان صادر عنها، بدء المرحلة الأولى من عملية استلام منظومة S-400 مع وصول أول طائرة تحمل أجزاء المنظومة، إلى العاصمة أنقرة.

وأشارت إلى أن استلام الأجزاء الأخرى التابعة للمنظومة سيستمر خلال الأيام المقبلة.

وكانت تركيا قد وقّعت عقد شراء منظومة S-400 من روسيا في 11 أبريل/نيسان 2017، وأعلنت مراراً تمسكها بالصفقة باعتبارها حقاً سيادياً، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة معارضتها للخطوة التركية وتهديدها بفرض عقوبات.