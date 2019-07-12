قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن عملية استلام منظومة الصواريخ الروسيةS-400تسير بما هو مخطط لها، ولا تعتريها أي مشاكل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في أنقرة، "الصفقة اكتملت والعملية تسير كما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية الاستلام".

وأضاف "عملية استلام المنظومة لا تعتريها أي مشاكل، وستستمر على هذا النحو مستقبلاً".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية صباح الجمعة عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.