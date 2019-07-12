سياسة
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وزير الخارجية التركي: عملية استلام S-400 لا تعتريها أي مشاكل
أكد وزير الخارجية التركي أن صفقة منظومة S-400 الدفاعية اكتملت، وأن العملية تسير بما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية الاستلام.
وزير الخارجية التركي: عملية استلام S-400 لا تعتريها أي مشاكل
مولود جاوش أوغلو / AA
12 يوليو 2019

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الجمعة، إن عملية استلام منظومة الصواريخ الروسيةS-400تسير بما هو مخطط لها، ولا تعتريها أي مشاكل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في أنقرة، "الصفقة اكتملت والعملية تسير كما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية الاستلام".

وأضاف "عملية استلام المنظومة لا تعتريها أي مشاكل، وستستمر على هذا النحو مستقبلاً".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية صباح الجمعة عن وصول أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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