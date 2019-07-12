سياسة
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تركيا تتسلم الدفعة الأولى من أجزاء منظومة S-400 الروسية
قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية إن تسليم أجزاء منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية سيستمر خلال الأيام المقبلة. وأشارت إلى أن طائرات شحن تحمل أجزاء من المنظومة حطت في أنقرة صباح الجمعة.
تركيا تتسلم الدفعة الأولى من أجزاء منظومة S-400 الروسية
تم التوقيع على صفقة شراء المنظومة الصاروخية بين أنقرة وموسكو عام 2017 / Reuters
12 يوليو 2019

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، بدء شحن أول مجموعة من أجزاء منظومة S-400 الروسية إلى مطار عسكري في أنقرة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن المعدات الأولى من المنظومة الصاروخية قد وصلت إلى قاعدة مرتد في العاصمة أنقرة.

من جانبها، قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية إن تسليم أجزاء منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية الروسية سيستمر خلال الأيام المقبلة, وأشارت إلى أن طائرات شحن تحمل أجزاء من المنظومة حطت في أنقرة صباح الجمعة.

بدورها، أفادت وكالة الإعلام الروسية بأن الهيئة الروسية الاتحادية للتعاون الفني العسكري أكدت، الجمعة، أنها بدأت تسليم منظومة S-400 الدفاعية الصاروخية لتركيا, وأن التسليم سيستمر بحسب جدول زمني متفق عليه.

وقال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو إن عملية استلام منظومة الصواريخ الروسية S-400 تسير بما هو مخطط لها، ولا تعتريها أي مشاكل.

وأوضح، خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره السويسري إجناسيو كاسيس في أنقرة، "الصفقة اكتملت والعملية تسير كما هو مخطط لها، ونحن ننسق كل الأمور المتعلقة بعملية الاستلام".

وكانت تركيا قد وقّعت عقد شراء منظومة S-400 من روسيا في 11 أبريل/نيسان 2017، وأعلنت مراراً تمسكها بالصفقة باعتبارها حقاً سيادياً، وذلك رداً على إعلان الولايات المتحدة معارضتها للخطوة التركية وتهديدها بفرض عقوبات.

مصدر:TRT عربي
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