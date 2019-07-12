وجه جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق, والمرشح للانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2020، انتقادات حادة لأداء الرئيس دونالد ترمب، وذلك في أول خطاب له عن السياسة الخارجية منذ إعلانه خوض السباق للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال بايدن أمام حشد في نيويورك إن ترمب أضر "بسمعة الولايات المتحدة وموقعنا في العالم، ومثلما أعتقد بكل صراحة، قد أضر بقدرتنا على قيادة العالم".

وانتقد بايدن في خطابه، الذي ألقاه في مركز الخريجين بجامعة مدينة نيويورك، ترمب بسبب ما قال إنه إخفاقه في الاضطلاع بالدور القيادي للولايات المتحدة في العالم وأكد أن العمل الجماعي ضروري لمواجهة التهديدات التي يمثلها التغير المناخي وانتشار الأسلحة النووية والإرهاب.

وقال "علينا تسخير تلك السلطة مجدداً ونحشد العالم الحر لمواجهة التحديات التي تجابهنا اليوم، مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية أن تقود".

وأكد بايدن في خطابه أن "العالم يرى ترمب مندفع، غير مخلص، وفاسد في بعض الأحيان، وأنه غير قادر على قيادة العالم".

ويتبنى بايدن سياسة أكثر تطلعية للسياسة الخارجية لمواجهة الظروف الخارجية الحالية، على نقيض سياسة ترمب "أمريكا أولاً" ويرغب في استعادة العالم حينما كان هو والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما يديران الأمور، إذ يعد بايدن الناخبين الأمريكيين بأنه سيعيد بناء السياسة الخارجية على ما تبقى من آثار إدارة أوباما.

وأضاف بايدن أنه إذا تولى الرئاسة سيسحب أغلب القوات الأمريكية من أفغانستان وينهي الدعم الأمريكي للتدخل السعودي في اليمن ويعيد التأكيد على التزام بلاده بحلف شمال الأطلسي.

وكان قد أثار ترمب قلق حلفاء واشنطن بعد انسحابه من اتفاقية باريس للمناخ ومن الاتفاق النووي الإيراني ومن اتفاقية للتجارة عبر المحيط الهادي كما هدد أيضا بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي.

كما أكد بايدن مجدداً دعمه لأمن إسرائيل "بغض النظر عن قدر الاختلاف مع زعيمها الحالي" في انتقاد حاد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.