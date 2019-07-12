الرئيس التركي يقول إن الإبادة الجماعية في "سربرنيتسا" لن تُنسى أبداً على مر التاريخ. وشرطة جبل طارق تعتقل قبطان ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة.

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سربرنيتسا.. إبادة جماعية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الإبادة الجماعية في سربرنيتسا، التي ارتكبت أمام أعين أوروبا في البوسنة والهرسك، لن تُنسى أبداً على مر التاريخ. [TRT عربي]

جاء ذلك في تغريدة نشرها أردوغان عبر حسابه على منصة تويتر، الخميس، بمناسبة الذكرى السنوية الـ24 لمذبحة سربرنيتسا. [الأناضول]

وقبل يومين، ودّعت العاصمة البوسنية سراييفو بمشاركة الرئيس التركي، قافلة جديدة من ضحايا مجزرة سربرنيتسا، في الذكرى الـ24 للمجزرة التي ارتكبتها القوات الصربية، من أجل دفنهم في مقبرة بوتشاري، شمال شرقي البلاد. [TRT عربي]

اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية

أعلنت شرطة جبل طارق التابعة لبريطانيا، الخميس، اعتقال قبطان ناقلة النفط الإيرانية التي احتجزتها سلطات المنطقة قبل أيام، بتهمة "انتهاك" العقوبات الأوروبية على النظام السوري، وفق وسائل إعلام بريطانية. [TRT عربي]

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن شرطة الإقليم قولها إنها اعتقلت قبطان الناقلة "غريس 1"، وضابطاً مسؤولاً بتهمة "انتهاك العقوبات الأوروبية على سوريا". [ديلي ميل]

وأضافت الصحيفة أن الإجراء البريطاني جاء، على ما يبدو، رداً على قول لندن إن قوارب تابعة للحرس الثوري الإيراني حاولت اعتراض ناقلة نفط في مضيق هرمز، وهو ما نفته طهران. [ديلي ميل]