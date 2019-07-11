سياسة
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مسؤولون أتراك وروس بأنقرة يناقشون الأوضاع في سوريا
استقبل نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال وفداً روسياً في أنقرة، وناقش معه الأوضاع في سوريا. وذكر حساب الخارجية التركية على تويتر، أن أونال التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشين.
مسؤولون أتراك وروس بأنقرة يناقشون الأوضاع في سوريا
التقى سادات أونال (يمين) المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشين -صورة أرشيفية- / AA
11 يوليو 2019

التقى نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، الخميس، وفداً روسياً في العاصمة التركية أنقرة، وناقش معه الأوضاع في سوريا.

وذكر حساب الخارجية التركية على تويتر، أن أونال التقى المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشين.

وأضافت الخارجية التركية، أن الجانبين ناقشا خلال اللقاء الأوضاع في سوريا، دون مزيد من التفاصيل.

والأربعاء، استقبل المتحدّث الرّسمي باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، ألكسندر لافرينتييف، وناقشا التطورات الأخيرة في سوريا، مع التأكيد على أولوية الحفاظ على الأمن القومي التركي.

كما تناولا اتفاقية إدلب، وتشكيل اللجنة الدستورية في سوريا وإعلانها، ومكافحة الإرهاب في عموم سوريا، والمنطقة الآمنة، ومكافحة التنظيمات الإرهابية مثل داعش و PYD/YPG/PKK.

وتطرق الطرفان أيضاً إلى مسألة التوصل إلى حل سياسي في إطار وحدة التراب السوري، وقضايا إعادة إعمار البلاد.

وفي اللقاء نفسه، تناول الجانبان أعمال القمة الثلاثية المرتقبة حول سوريا، والتي تضم تركيا وإيران وروسيا، والقمة الرباعية التي تتبعها بين تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا والاثنتين ستعقدان في تركيا.

وأكد الطرفان على أهمية مواصلة التعاون، واستمرار الاتصال الفعال بين قادة البلدين حول سوريا.

ويشن النظام السوري وحلفاؤه، منذ 25 أبريل/نيسان الماضي، حملة قصف ضارية على منطقة "خفض التصعيد" في إدلب، التي تم تحديدها بموجب مباحثات أستانة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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