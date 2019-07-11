سلمت تركيا معدات عسكرية لأفغانستان بقيمة 4.5 مليون دولار، وذلك في إطار اتفاقية "المساعدة العسكرية الخارجية" الموقعة بين البلدين في سبتمبر/أيلول الماضي.

وجرى تسليم المساعدات العسكرية، يوم الخميس، بمراسم رسمية في مطار حامد كرازاي الدولي، بمشاركة الملحق العسكري في السفارة التركية بكابل، العقيد أرطغرول بايرام أق، ورئيس قسم التكنولوجيا في وزارة الدفاع الأفغانية علي شاه غزنوال.

وأكد بايرام أق، في كلمته خلال المراسم، على أهمية العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى أنها تستند إلى علاقات تاريخية وأخوية ربطت الملك الأفغاني أمان الله خان مع مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.

وأضاف بايرام أق، أن بلاده على استعداد لتقديم الدعم لأفغانستان في جميع المسائل المطلوبة، وخصوصاً في المجال العسكري المستند لاتفاقيات موقعة بين البلدين.

وأكد أن وجود القوات العسكرية التركية في أفغانستان ليس مجرد تأدية مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي، ناتو، بل تعتبر مهمة أخوية تهدف لإحلال السلام ودعم الشعب الأفغاني.

بدوره، أوضح غزنوال، أن الشعب الأفغاني ينظر لتركيا كبلد شقيق، معرباً عن شكره للمساعدات العسكرية التركية لبلاده.