سياسة
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981 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية وفقاً لتعديلات قانون الاستثمار الأجنبي
سمحت تعديلات قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب الصادرة بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2018، لـ981 شخصاً بالحصول على الجنسية منذ التاريخ المذكور. وتفيد الجهات المختصة بأن 2700 شخص تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية استناداً إلى التعديلات.
981 شخصاً حصلوا على الجنسية التركية وفقاً لتعديلات قانون الاستثمار الأجنبي
981 شخصاً استطاعوا الحصول على الجنسية التركية وفقاً لتعديلات قانون منح الجنسية الأخير للمستثمرين الأجانب / AA
11 يوليو 2019

حصل 981 شخصاً على الجنسية التركية وفقاً لتعديلات قانون منح الجنسية للمستثمرين الأجانب المنشورة في الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 سبتمبر/أيلول 2018، وذلك وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن المديرية العامة لشؤون السكان والجنسية والتركية.

وحلّ في المرتبة الأولى للحاصلين على الجنسية التركية استناداً إلى التعديلات الأخيرة، المواطنون الإيرانيون بواقع 253 شخصاً، ثم العراقيون بواقع 143 شخصاً، ثم اليمنيون 97 شخصاً، ثم الأفغان 94 شخصاً، ثم السوريون 59 شخصاً، ثم الفلسطينيون 58 شخصاً، ثم الأردنيون 57 شخصاً، ثم المصريون 45 شخصاً، ثم الصينيون 21 شخصاً، ثم الأذربيجانيون 16 شخصاً.

وبلغ عدد من تقدموا بطلبات للحصول على الجنسية منذ إقرار التعديلات 2700 مستثمر أجنبي، وقُدّر حجم استثماراتهم الإجمالي بمليار دولار.

وحصل أيضاً 6 مواطنين من كل من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة على الجنسية، إضافة إلى 4 مواطنين إسرائيليين و4 إيطاليين ومواطنين اثنين من المملكة المتحدة ومواطنين اثنين من أوكرانيا ومواطن واحد من كل من اليونان وأستراليا، على الجنسية التركية وفقاً للتعديلات المذكورة.

وبموجب التعديلات التي أدخلت على قانون الجنسية الذي وافق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نهاية العام الماضي عقب تمريره من قبل البرلمان، يتم منح الجنسية التركية للأجانب عبر ثلاث طرق أساسية للاستثمار وشراء العقار.

ويحصل على الجنسية من يشتري عقاراً بقيمة 250 ألف دولار أمريكية بضمان عدم بيعه لمدة ثلاثة سنوات، أو إيداع مبلغ 500 ألف دولار في البنوك التركية عوضاً عن 3 ملايين دولار في السابق، وتخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من مليوني دولار إلى 500 ألف دولار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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