سياسة
3 دقيقة قراءة
وزير الخارجية البريطاني: يجب مثول الآمر بقتل خاشقجي أمام العدالة
قال وزير الخارجية البريطاني جيرمي هانت في المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، في تصريحات حول طبيعة الضغط الذي مارسته بريطانيا على السعودية لضمان محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، إنه يجب التأكد من مثول الشخص الذي أمر بارتكاب هذه الجريمة أمام العدالة.
وزير الخارجية البريطاني: يجب مثول الآمر بقتل خاشقجي أمام العدالة
وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت قال إنه يجب مثول الآمر بارتكاب جريمة قتل  خاشقجي أمام العدالة / Reuters
11 يوليو 2019

أكدّ وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، ضرورة التأكد من مثول مُصدِر الأمر بارتكاب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمام العدالة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، الذي تنظمه الخارجية البريطانية في لندن بالتعاون مع نظيرتها الكندية.

ونقلت عنه وكالة الأناضول، حول طبيعة الضغط الذي مارسته بريطانيا على السعودية لضمان محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، والخطوات التي ستتخذها حال عدم حدوث أي تطور، قوله: "قلنا بشكل صريح إن هذه الجريمة تتعارض تماماً مع قيم بلدنا. وقد أعربت شخصياً عن هذا الأمر على مستويات عالية جداً، سواء خلال المباحثات مع الملك أو ولي العهد أو وزير الخارجية" في السعودية.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده واضحة للغاية بشأن ضمان إجراء عملية قضائية مناسبة حيال الجريمة، لافتاً إلى أن هناك عملية مستمرة حالياً في المملكة العربية السعودية، وهناك معتقلون على خلفية هذه الجريمة الفظيعة".

واستطرد: "ننتظر ما ذا سيحدث ولكن قلنا بشكل صريح إنه يجب علينا التأكد من مثول الشخص الذي أصدر الأمر بارتكاب هذه الجريمة الفظيعة، أمام العدالة".

ويهدف المؤتمر العالمي لحرية الإعلام بحسب هانت دعم مبدأ حرية الإعلام كجزء مهم من التطور الديمقراطي في كل بلد.

يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً مازال مستمراً حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

وأوضح التقرير أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار لأسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us