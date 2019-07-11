أكدّ وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، ضرورة التأكد من مثول مُصدِر الأمر بارتكاب جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، أمام العدالة.

جاء ذلك في تصريحات خاصة على هامش المؤتمر العالمي لحرية الإعلام، الذي تنظمه الخارجية البريطانية في لندن بالتعاون مع نظيرتها الكندية.

ونقلت عنه وكالة الأناضول، حول طبيعة الضغط الذي مارسته بريطانيا على السعودية لضمان محاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي، والخطوات التي ستتخذها حال عدم حدوث أي تطور، قوله: "قلنا بشكل صريح إن هذه الجريمة تتعارض تماماً مع قيم بلدنا. وقد أعربت شخصياً عن هذا الأمر على مستويات عالية جداً، سواء خلال المباحثات مع الملك أو ولي العهد أو وزير الخارجية" في السعودية.

وأشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن بلاده واضحة للغاية بشأن ضمان إجراء عملية قضائية مناسبة حيال الجريمة، لافتاً إلى أن هناك عملية مستمرة حالياً في المملكة العربية السعودية، وهناك معتقلون على خلفية هذه الجريمة الفظيعة".

واستطرد: "ننتظر ما ذا سيحدث ولكن قلنا بشكل صريح إنه يجب علينا التأكد من مثول الشخص الذي أصدر الأمر بارتكاب هذه الجريمة الفظيعة، أمام العدالة".

ويهدف المؤتمر العالمي لحرية الإعلام بحسب هانت دعم مبدأ حرية الإعلام كجزء مهم من التطور الديمقراطي في كل بلد.

يُذكر أن خاشقجي قُتل في 2 أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً مازال مستمراً حتى اليوم.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، أغنيس كالامار، من 101 صفحة، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً.

وأوضح التقرير أن العقوبات المتعلقة بمقتل خاشقجي يجب أن تشمل ولي العهد السعودي وممتلكاته الشخصية في الخارج، داعياً الرياض إلى الاعتذار لأسرة خاشقجي أمام الرأي العام، ودفع تعويضات للعائلة.