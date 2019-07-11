حيدت السلطات التركية، منذ بداية العام الحالي، 679 إرهابياً منهم 64 قيادياً كانوا مدرجين على قائمة الإرهابيين المطلوبين .

ومن بين القياديين الإرهابيين الـ64 الذين تم تحييدهم، علي بيلينغ، المدرج على النشرة الحمراء لقوائم المطلوبين، وذلك في عملية أمنية بولاية بتليس، جنوب شرقي البلاد، وهو المسؤول عما يسمى بعمليات المنطقة الوسطى بتنظيم PKK الإرهابي.

كما تم تحييد الإرهابي أوميت إيتلر، المدرج على النشرة الخضراء من منظمة DHKP-C، في مدينة إسطنبول.

ومن النشرة الزرقاء تم تحييد الإرهابي عزيمت جيلان، في الحزب الشيوعي الماركسي اللينيني MLKP في ولاية أدرنة غربي البلاد.

وتضم لائحة الإرهابيين المطلوبين من قبل تركيا، 5 قوائم فرعية هي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

وهذه القوائم تضم أسماء أشخاص مطلوبين من قبل السلطات بسبب انتمائهم لتنظيمات إرهابية يسارية وانفصالية، وأخرى تستغل الدين، وتنظيم كولن الإرهابي.