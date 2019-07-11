التقى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الأربعاء، المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، في العاصمة واشنطن، حيث تباحثا حول آخر تطورات المساعي الأممية من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها اليمن.

وأوضح البيان أن الوزير الأمريكي أعرب للمبعوث الأممي عن شكره للجهود التي يبذلها من أجل التوصل لحل الأزمة اليمنية سياسياً، وتناول معه آخر تطورات الجهود الأممية في هذا الصدد.

كما أشار البيان إلى أن الوزير أعرب، خلال اللقاء، عن قلقه حيال الهجمات التي يشنها الحوثيون، باليمن بين الحين والآخر على المملكة العربية السعودية، مناشداً كافة الأطراف المعنية التوصل إلى حل سياسي للأزمة ووقف الحرب الدائرة بالبلاد.

وذكر حساب مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن عبر حسابه على تويتر، أنه كان هناك تبادل مثمر مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وأنهما ناقشا حلولاً لمساعدة الأطراف على وضع حد للنزاع في اليمن، وتنفيذ اتفاقية ستوكهولم، وأضاف في التغريدة أنه يُعرب عن تقديره لدعم الولايات المتحدة والتزامها.

وقال غريفيث في حديث له لمحطة الإذاعة الأمريكية المحلية إن "اليمن لديها مشاكلها وحربها الخاصة، وأن هدفه الأساسي هو منع انحدار الحرب في اليمن إلى حرب إقليمية".

وكثفت جماعة الحوثي، في الفترة الأخيرة، هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ متوسطة المدى على أهداف سعودية، أبرزها مطارات مدن المملكة المحاذية لليمن.‎

ويشهد اليمن، للعام الخامس على التوالي، حرباً بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.

ويدعم تحالف عسكري عربي، تقوده الجارة السعودية، القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين منذ مارس/آذار 2015.