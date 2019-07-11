سياسة
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محامية بريطانية تتهم قادة العالم باللامبالاة الجماعية بشأن مقتل خاشقجي
اتهمت المحامية والناشطة الحقوقية البريطانية أمل كلوني، الأربعاء، قادة العالم بالفشل في حماية الصحفيين، مشيرة إلى جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي تعامل معها زعماء العالم بـ"لامبالاة جماعية"، على حد وصفها.
محامية بريطانية تتهم قادة العالم باللامبالاة الجماعية بشأن مقتل خاشقجي
جريمة مقتل خاشقجي أثارت استنكاراً واسعاً لدى الرأي العام الدولي / Reuters
11 يوليو 2019

اتهمت المحامية والناشطة الحقوقية البريطانية أمل كلوني، الأربعاء، قادة العالم بالفشل في حماية الصحفيين والاستجابة بـ"لامبالاة جماعية" لجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

جاء ذلك في كلمة لكلوني بصفتها مبعوثة الحكومة البريطانية لحرية الإعلام، خلال مؤتمر دولي حول حرية الصحافة بالعاصمة لندن، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقالت كلوني إن "الصحفيين يتعرضون للهجوم كما لم يحدث من قبل، ليس فقط أثناء تغطيتهم للحروب ولكن لفضح الجريمة والفساد".

وأضافت "الغالبية العظمى من جرائم القتل هذه تمر دون عقاب"، لافتة إلى أن "قادة العالم استجابوا بما هو أكثر بقليل من لا مبالاة جماعية" لمقتل خاشقجي على أيدي عملاء مقربين من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، قُتل 99 عاملاً في وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم عام 2018.

ونُظّم المؤتمر الذي ينعقد يومي 10 و11 يوليو/تموز الجاري، بناء على دعوة وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت ونظيرته الكندية كريستيا فريلاند. ويشارك فيه سياسيون ومسؤولون ونشطاء وصحفيون من أكثر من 100 دولة.

وقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي وأثارت استنكاراً واسعاً.

وقبل أسابيع، نشرت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان تقريراً أعدته مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل خارج نطاق القانون، أغنيس كالامار، وحمّلت فيه السعودية مسؤولية قتل خاشقجي عمداً، مؤكدة وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسؤولين سعوديين كبار بينهم ولي العهد محمد بن سلمان.

وذكر تقرير كالامار أن "مقتل خاشقجي هو إعدام خارج نطاق القانون، تتحمل مسؤوليته السعودية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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